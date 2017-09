Slovak Press Photo : une photographie prise à Prague récompensée

C'est une photographie prise à Prague qui a décroché le prix de la "photo slovaque de l'année", attribué dans le cadre du concours Slovak Press Photo. Le cliché représente un artiste sur la place de la Vieille Ville jouant avec des bulles de savon au milieu d'une foule visiblement enthousiaste. "A l'heure où nous voyons tant de violence tout autour de nous dans l'espace public, il nous a semblé que cette photographie est justement le symbole d'une alternative positive", a expliqué pour un média slovaque la photographe américaine Nina Berman, la présidente du jury de la compétition. "Ce cliché montre comment se comporter librement dans l'espace public et jouir de cette possibilité", a-t-elle ajouté.

Le photographe est Andrej Belovežčík, un professeur slovaque qui pratique la photographie en amateur et qui a pris ce cliché à l'occasion d'un voyage à Prague. Il ne pensait pas possible de remporter une compétition professionnelle. "Quand ils m'ont appelé, je me suis demandé si ce n'était pas une blague", a-t-il commenté.