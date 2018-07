Six personnes sont mortes sur les routes pendant le week-end prolongé

Au cours du week-end prolongé écoulé, six personnes sont mortes sur les routes tchèques, selon une information de la police. L’accident le plus tragique s’est déroulé samedi, dans la région de Brno : une femme est décédée et neuf autres personnes ont été blessées.

Le nombre de victimes enregistré entre le 5 et le 8 juillet est le même que lors du week-end prolongé de l’an passé entre le 5 et 9 juillet. Le nombre de blessés graves est plus important qu’en 2017 : cette année, une trentaine de personnes ont été gravement blessées lors d’un accident de la route, contre 22 l’an dernier.