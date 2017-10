Simulation d'attentat terroriste à Pardubice

Une simulation d'attaque terroriste était organisée jeudi sur le campus de l'Université de Pardubice, à l'est de la Bohême. Le scénario de cette opération répondant au nom de "Agens 2017" mettait en scène deux individus mal intentionnés puisque désireux de répandre du gaz sarin sur le site. Et ce n'est pas tout puisque l'un des deux agresseurs devait actionner un explosif. Lors de la simulation, les deux terroristes fictifs ont été abattus par les forces de l'ordre, après cependant que le gaz sarin a touché dix-huit étudiant et que l'explosif a été actionné. Le sarin, considéré comme une arme de destruction massive par l'ONU, est une substance qui entraîne la paralysie des muscles respiratoires et conséquemment la mort.

C'est la plus grande opération du genre réalisée dans la ville de Pardubice jusqu'alors. Elle a duré deux jours et a commencé mercredi avec l'évacuation de 700 personnes des écoles maternelles et primaires de la commune.