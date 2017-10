Signal festival : c'est parti pour quatre jours de fête des lumières à Prague

La cinquième édition du Signal festival, la fête des lumières, débute ce jeudi soir à Prague et se poursuit jusqu'à dimanche. La capitale tchèque arbore ses plus beaux habits quatre jours durant puisque des installations vidéo, du video mapping et autres créations artistiques viennent agrémenter de nombreux monuments de la capitale tchèque. Cette année, les organisateurs ont imaginé deux itinéraires, l'un dans le vieux centre historique et l'autre dans le quartier périphérique de Vinohrady. Le développement du festival est lié à son succès puisqu'il a attiré près d'un demi-million de visiteurs dans les rues de Prague lors de la précédente édition.

Des artistes du monde entier ont été sollicités pour créer les installations vidéo. Ils viennent notamment de France à l'image de Yann Nguema, l'un des fondateurs du groupe de musique EZ3kiel.