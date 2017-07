64 personnes sont décédées en juin suite d’un accident de voiture, soit le nombre le plus important depuis le début de l’année. Il s’agit aussi d’un chiffre presque deux fois plus élevé par rapport au mois de juin 2016 qui a fait 36 victimes. D’après le directeur de la police des transports, Tomáš Lerch, qui a communiqué ces chiffres, ce nombre élevé ne serait pas uniquement dû aux facteurs habituels liés à la vitesse ou à l’alcool, causes les plus fréquentes d’accidents de la route, mais aussi au beau temps. Depuis le début de l’année, 231 personnes ont perdu la vie sur les routes de République tchèque, soit de huit morts de plus que pendant les six premiers mois de 2016.