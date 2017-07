228 personnes sont décédées sur les routes tchèques pendant les six premiers mois de cette année. Bien que ce chiffre soit supérieur de cinq à celui enregistré pour la même période de l’année dernière, il s’agit toutefois du total le plus faible de toute l’histoire de la République tchèque. Cela a été annoncé par l’ONG Bezpečně na silnicích (Sur les routes en toute sécurité). Avec 63 victimes, le mois de juin a été le plus meurtrier. Parmi les près de 230 personnes qui ont perdu la vie figurait 107 passagers de voitures, 47 piétons et 35 motards.