Policiers, soldats, pompiers, douaniers, gardiens de prison, mais aussi travailleurs sociaux, infirmiers, employés non pédagogiques dans le secteur de l’éducation, ou encore artistes et employés dans les institutions culturelles… tous voient leurs salaires augmenter à partir de ce samedi. Les hausses concernent au total plus de 200 000 personnes. Les soldats tchèques verront ainsi leurs salaires augmenter de 7 %, les policiers, les pompiers, les douaniers et les gardiens de prison de 10 % et les employés dans le secteur des services sociaux de 23 %.