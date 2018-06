Saisies record de cannabis en République tchèque en 2017

Près de 1,1 tonne de cannabis a été saisie par la Centrale nationale de la lutte antidrogue (NPC) et un peu plus de 300 plantations ont été découvertes en République tchèque en 2017. Il s’agit dans les deux cas de chiffres record depuis la création de cette unité spécialisée de la police, dont le rapport annuel a été publié ce mercredi. Avec la pervitine, une forme de méthamphétamine dont 93 kilos ont été supprimés, le cannabis reste la drogue la plus répandue en République tchèque.

Plus généralement, le rapport consiste que la situation est stable. L’année dernière déjà, le NPC avait indiqué que neuf dixièmes des délits liés aux drogues en République tchèque concernaient le cannabis et les méthamphétamines.