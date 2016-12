Infos Saint-Sylvestre : la police allemande surveille les engins pyrotechniques venus de Tchéquie

30-12-2016 15:54 | Pierre Meignan

La police allemande mène des contrôles près de la frontière avec la Tchéquie où certains ressortissants allemands vont se procurer des engins pyrotechniques illégaux pour fêter la Saint-Sylvestre. La vente de feux d'artifice est en effet très réglementée en Allemagne. Pour certains engins, la vente n'est possible que trois jours avant le réveillon du 31 décembre. La police allemande a notamment arrêté un conducteur en Bavière, qui transportait 1200 engins pyrotechniques illégaux. Ces 122 kg de feux d'artifice provenaient d'un marché en République tchèque. Les autorités allemandes surveillent de façon similaire les véhicules provenant de Pologne.

Ski de fond : huit Tchèques au départ du Tour de Ski 30-12-2016 17:58 | Pierre Meignan Huit Tchèques prennent le départ ce samedi de la onzième édition du Tour de Ski, prestigieuse étape de la coupe du monde de ski de fond. Jusqu'au 8 janvier, sept épreuves sont organisées dans quatre stations de ski situées dans trois pays. D'après l'agence de presse ČTK, sur les huit participants tchèques, dont cinq hommes et trois femmes, seuls deux sont susceptibles de disputer l'intégralité des épreuves : Martin Jakš et Petra Nováková. L'entraîneur de l'équipe tchèque, Lukáš Krejčí, regrette que ses fondeurs ont été amoindris par des petits problèmes de santé ces derniers jours et certains ont dû renoncé au départ.

Météo 30-12-2016 14:52 | Pierre Meignan La République tchèque quitte l'année 2016 accompagnée du soleil ce samedi, alors que tous les Tchèques se mobilisent pour célébrer avec ou sans eux la fête des Silvestr. Les températures maximales vont de 0 à 4 °C.

Transports : le ministère projette une extension du système de péage électronique 30-12-2016 14:47 | Pierre Meignan Le ministère des Transports envisage d'étendre le système de péage électronique pour les camions et autobus en République tchèque à quelque 900 kilomètres de routes. Actuellement, 230 kilomètres de routes sont concernés par ce péage qui rapporterait environ 1,1 milliard de couronnes à l'Etat chaque année, environ 40 millions d'euros, selon la société de conseils Deloitte. Le projet du ministère, qui doit être soumis à l'aval du gouvernement lors du prochain conseil des ministres, correspond à l'extension maximale de ce péage électronique. Selon Zdeněk Neusar, le porte-parole du ministère, l'étendre davantage entraînerait des frais trop importants pour mettre en place et assurer l'entretien du système.

Déjeuner du Nouvel An prévu lundi entre le chef de l'Etat et le premier ministre 30-12-2016 12:00 | Pierre Meignan Le chef de l'Etat Miloš Zeman et le premier ministre Bohuslav Sobotka doivent se rencontrer lundi à l'occasion du traditionnel déjeuner organisé au Nouvel An, comme le rappelle le château de Prague, siège de la présidence tchèque. L'occasion pour les deux hommes de discuter des résultats obtenus par la coalition gouvernementale cette année et de définir les priorités pour l'année à venir, alors que les prochaines élections législatives sont prévues pour l'automne. Lors de son discours de Noël, M. Zeman a plutôt salué les performances du gouvernement, avec une croissance soutenue et un taux de chômage faible qui favorisent la hausse du niveau de vie en Tchéquie. Il a cependant regretté le faible niveau des investissements publics. Lundi, le président doit aussi rencontrer séparément le président du Sénat et celui de la Chambre des députés.

Plus de 5 200 demandes pour obtenir des plaques d'immatriculation personnalisées 30-12-2016 11:59 | Pierre Meignan Le ministère des Transports a comptabilité en 2016 quelque 5 200 demandes de particuliers pour obtenir des plaques d'immatriculation personnalisées. Cette possibilité existe depuis janvier dernier, mois qui a enregistré le plus grand nombre de requêtes. Environ 4 800 véhicules circulent actuellement en Tchéquie avec ces plaques personnalisées d'après les données fournies ce vendredi par Zdeněk Neusar, le porte-parole du ministère. Il faut débourser 5 000 couronnes, près de 185 euros, pour s'offrir une seule plaque et donc le double pour équiper sa voiture. Certaines règles doivent être respectées : il faut ainsi utiliser au moins un chiffre et les lettres G, CH, O, Q et W ne sont pas autorisées afin que le véhicule soit facilement identifiable par les forces de l'ordre.

Pour le ministre de l'Agriculture, la Tchéquie a traversé sa plus grande crise agricole depuis 1989 30-12-2016 11:52 | Pierre Meignan Pour le ministre de l'Agriculture Marian Jurečka (KDU-ČSL), la République tchèque a traversé ces vingt derniers mois la plus importante crise agricole depuis la Révolution de velours. "Je pense que nous avons contrôlé la situation", a expliqué le chrétien-démocrate à l'agence de presse ČTK, qui se satisfait du fait que "malgré la chute significative des prix, personne n'a protesté. Personne n'a jeté de lait sur le bureau du gouvernement, personne n'a répandu de fumier devant les supermarchés". "C'est quelque chose pour lequel j'ai remercié les agriculteurs de façon répétée", a encore déclaré M. Jurečka. Comme les autres pays de l'UE, la Tchéquie a été confrontée à une crise de surproduction liée notamment à l'embargo pratiqué par Moscou sur les produits alimentaires européens. En conséquence de quoi, les prix du lait ainsi que des produits issus de la filière porcine ont fortement baissé.

Science : des chercheurs tchèques et britanniques ont développé un laser parmi les plus puissants au monde 30-12-2016 11:03 | Alžběta Ruschková Une équipe de chercheurs tchèques et britanniques a développé un laser parmi les plus puissants au monde. Appelé « Bivoj », d'après le nom d'un héros légendaire tchèque, ce système, d'une puissance de 1000 watts, devrait permettre de réaliser des impulsions de lumière encore jamais réalisées à ce jour et ainsi de travailler plus rapidement et de manière plus efficace. Il doit être mis en service à la mi-2017 et pourrait servir à des entreprises tchèques et étrangères actives par exemple dans le secteur de l’aéronautique. Les scientifiques tchèques du centre HiLASE, qui fait partie du centre du super-laser ELI, situé à Dolní Břežany, près de Prague, et leurs collègues britanniques du Central Laser Facility ont travaillé sur le projet pendant trois ans. Grâce à leur succès, ils ont réussi à devancer différentes équipes de chercheurs notamment en France, au Japon ou aux Etats-Unis, où des tentatives existent de développer des lasers de cette puissance.

Les ménages et les entreprises tchèques s'endettent 30-12-2016 11:00 | Alžběta Ruschková A la fin du mois de novembre, les ménages tchèques devaient aux banques plus de 1 420 milliards de couronnes (52,5 milliards d’euros). Le montant total des dettes contractées par les ménages tchèques a ainsi augmenté de plus de 11 milliards de couronnes (407 millions d’euros) par rapport au mois d’octobre. En l’espace d’un an, il s’agit d’une croissance de l’endettement de l’ordre de 99 milliards de couronnes (un peu plus de 3,5 milliards d’euros). Selon les chiffres communiqués ce vendredi par la Banque nationale tchèque, les dettes des entreprises tchèques ont également légèrement augmenté pour s’élever à plus de 1 230 milliards de couronnes (45 milliards d’euros).