La XXIIIe édition de l’Académie de musique franco-tchèque se poursuit jusqu'au 29 juillet prochain dans la ville de Telč (sud-est). Chaque année, elle propose aux étudiants des conservatoires et des écoles supérieures de musique venus de plusieurs pays européens et non européens des cours magistraux d’interprétation et de musique de chambre. Ils donnent avec leurs enseignants tchèques et français des concerts dans les salles de Panský dvůr et de l’Institut du patrimoine national à Telč. Le concert de gala des meilleurs participants de l’académie est à suivre en direct, ce mercredi, à partir de 18h00, sur le site internet de l’Institut français de Prague.