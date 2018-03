Restitutions des biens aux Eglises : l’idée d’imposer les compensations financières fait son chemin

Les compensations financières versées aux Eglises en République tchèque dans le cadre de la loi sur la restitution des biens confisqués sous le régime communiste seront peut-être imposées dans un proche avenir. En effet, la Chambre des députés a approuvé, ce mercredi, la proposition du Parti communiste allant dans ce sens, et ce malgré l’opposition des partis conservateurs ODS et TOP 09 et des chrétiens-démocrates.

Le projet va désormais pouvoir être examiné par les commissions en charge des questions constitutionnelles, juridiques et budgétaires, ses critiques estimant qu’une telle mesure serait anticonstitutionnelle. Selon le parti communiste, l’application d’un tel amendement permettrait à l’Etat de récupérer 380 millions de couronnes (15 millions d’euros) sur les quelque 2 milliards (80 millions d’euros) versés chaque année aux Eglises en compensation des biens ne pouvant plus être restitués.