Restauration de l’horloge astronomique de Prague

Très prisée par les touristes, l’horloge astronomique de la Vielle-Ville de Prague s’arrête ce lundi à cause des travaux de rénovations. Démontée, elle sera transportée dans un atelier de restauration pour une période de cinq à six mois. Le coût des travaux de rénovation est estimé à plus de 7,4 millions de couronnes (près de 300 000 euros). Une première étape des travaux de restauration de la tour de l’Hôtel de ville de la Vielle-Ville de Prague a été achevée avant Noël.

Datant du début du XVe siècle et décoré des statuettes animées des apôtres, l’horloge astronomique est une des plus grandes attractions touristiques de la capitale tchèque, avec 700 000 visiteurs chaque année.