Rencontre des étudiants roms de toute la République tchèque

La plus importante rencontre d’étudiants roms de toute la République tchèque se déroule à partir de ce mercredi et jusqu’au dimanche 3 septembre à Pec pod Sněžkou, dans les Monts des Géants (Krkonoše). Organisée par l’ONG Romea, cette rencontre réunit une cinquantaine d’étudiants d’élèves des lycées et d’étudiants écoles supérieures tchèques.

Consacrée aux nouveaux médias, aux réseaux sociaux, ainsi qu’aux stratégies d’auto-présentation, la manifestation a pour objectif d’inciter les jeunes Roms au journalisme et à la sociologie et à les motiver à poursuivre leurs études. Les participants peuvent assister à des workshops et débats avec des personnalités telles le sociologue Ivan Gabal, le journaliste de la Télévision tchèque Richard Samko ou encore le policier rom installé en Grande-Bretagne Petr Torák.

Par ailleurs, dans son rapport annuel sur l’état des droits de l’Homme en République tchèque qui sera discuté la semaine prochaine au gouvernement, le médiateur de la République constate une discrimination persistante des enfants roms dans les écoles, et ce malgré la mise en place du programme d’inclusion scolaire des enfants défavorisés.