Relève des troupes tchèques en Afghanistan

L’Armée tchèque procède à la relève de ses troupes chargées de la protection de la base aérienne de Bagram et de ses alentours en Afghanistan. 169 soldats tchèques sont chargés de la protection de la base. La nouvelle unité restera sur place sur jusqu’au printemps prochain. Avec le Mali, l’Afghanistan compte parmi les pays prioritaires dans le cadre du plan de participation de l’Armée tchèque aux missions à l’étranger et du maintien de la paix dans le monde depuis plusieurs années. Pour 2017 et 2018, la République tchèque consacre quelque 85 millions d’euros à l’ensemble de ces missions placées sous la tutelle de l’OTAN, de l’Union européenne ou de l’ONU. Le plus gros des militaires, 270 cette année, se trouve toujours en Afghanistan, où la République tchèque est engagée depuis 2002 dans le cadre de l’opération menée par l’alliance de la Force d’assistance et de sécurité de l’OTAN (ISAF).