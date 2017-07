Dans son différend avec la Commission européenne, le gouvernement tchèque va très probablement se défendre en affirmant que c’était le manque d’activité de la part de l’Italie et de la Grèce qui l’ont empêché d’accueillir un certain nombre de demandeurs d’asile comme le voulait le programme européen de relocalisation des réfugiés. Cela a été rapporté par l’agence de presse ČTK qui affirme avoir des informations allant dans ce sens. En juin dernier, la Commission européenne a lancé une procédure d’infraction contre la République tchèque, la Pologne et la Hongrie, trois pays qui ont refusé les quotas de répartition des réfugiés depuis l’Italie et la Grèce. Le gouvernement tchèque est invité à expliquer sa position d’ici jeudi. Dans le cas contraire, cette procédure peut aboutir ensuite, si aucune solution n’est trouvée, à une saisie de la Cour de justice européenne, à Luxembourg, et à des sanctions financières.