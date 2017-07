La République tchèque a envoyé ses justifications à la Cour de justice de l'Union européenne par lesquelles elle tente d'expliquer pourquoi elle refuse d'accueillir des réfugiés via le système des quotas de répartition. Prague avait jusqu'à ce jeudi pour faire ces démarches, liées à la procédure d'infraction lancée à l'encontre des Tchèques par la Commission européenne à la mi-juin. Le ministre de l'Intérieur, le social-démocrate Milan Chovanec, prétend que le système est dysfonctionnel et qu'il n'y aurait pas de réfugiés en Italie ou en Grèce susceptibles d'être relocalisés. Les Tchèques mettent également en cause le manque de coopération dont feraient preuve ces deux pays. Depuis septembre 2015, la Tchéquie a accueilli un total de douze réfugiés et n'a plus été active dans le domaine depuis le printemps de l'année dernière. La Hongrie et la Pologne, deux Etats également membres du groupe de Vysegrád, sont également la cible de la procédure d'infraction de l'UE.