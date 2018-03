Réduction sur les tarifs des trains et des bus pour les retraités et les étudiants

Comme annoncé à la mi-mars, le gouvernement en démission a décidé d’introduire 75 % de réduction sur les billets de train et d’autocar pour les retraités âgés de plus de 65 ans et les étudiants. Le Premier ministre Andrej Babiš l’a confirmé, mardi, sur son compte twitter.

Cette mesure qui coûtera quelque 5,8 milliards de couronnes (230 millions d’euros) aux caisses de l’Etat, doit être appliquée à compter du 10 juin prochain. Les seniors de plus de 65 ans et les étudiants de moins de 26 ans pourront profiter des billets à un tarif avantageux. Toutefois, les sociétés de transport pourront elles-mêmes décider de l’application ou non du tarif réduit sur les lignes les plus fréquentées.