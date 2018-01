Redémarrage du réacteur du second bloc de la centrale de Dukovany

Arrêté depuis une semaine pour cause de travaux non programmés, le réacteur du second bloc de la centrale nucléaire de Dukovany (près de Trebíč, en Moravie du Sud) a repris du service ce samedi. Comme annoncé par le porte-parole de la centrale, les techniciens ont dû procéder à la réparation du moteur d’un des dix-huit générateurs diesel de réserve. Les trois autres blocs de la centrale de Dukovany sont pleinement opérationnels.

Depuis sa mise en service en 1985, la centrale de Dukovany, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de la frontière avec l’Autriche, a produit quelque 418 TWh, une quantité qui suffirait à couvrir la consommation totale d’électricité en République tchèque pour près de sept ans. La centrale de Dukovany est une des deux centrales nucléaires en service en Tchéquie. L’autre se trouve à Temelín, en Bohême du Sud.