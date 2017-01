Infos Réactions tchèques diverses à l'annonce de Theresa May sur le Brexit

17-01-2017 18:48 | Pierre Meignan

Les politiciens tchèques ont réagi diversement au discours de la première ministre britannique Theresa May, qui a présenté ce mardi sa feuille de retour pour mener à bien le Brexit. La dirigeante conservatrice a indiqué que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne signifie que Londres quitte aussi le marché unique européen. Après ce discours, Tomáš Prouza, le secrétaire d’Etat en charge des Affaires, a écrit sur twitter qu'il se demandait ce que ce "plan ambitieux de Brexit" apporterait à l'Europe. Pour le parti conservateur TOP 09, le Brexit en soi est une mauvaise nouvelle mais il n'y aurait désormais pas d'autre solution que de respecter ce choix. La formule présentée par Theresa May a par ailleurs été saluée par le parti des citoyens libres, une formation qui milite pour la sortie de la Tchéquie de l'Union européenne.

Les députés adoptent une "règle d'or" budgétaire malgré le veto des sénateurs 17-01-2017 17:45 | Pierre Meignan Les députés ont à nouveau adopté la loi sur les règles de responsabilité budgétaire, malgré l'opposition exprimée par leurs collègues sénateurs à l'occasion d'un vote en novembre dernier. Le Sénat estime que ce texte est anticonstitutionnel, en particulier sur la question des rapports entre l'Etat et les communes. Il menaçait de se tourner vers la Cour constitutionnelle en cas d'adoption de la loi par les députés. La nouvelle législation prévoit que si la dette publique dépasse 55% du produit intérieur brut (PIB), le gouvernement et les administrations de l'Etat auront l'obligation de prendre des mesures correctives, et par exemple auprès des municipalités. Actuellement, la dette de la Tchéquie s'élève à environ 34% du PIB, un chiffre relativement faible comparé aux autres Etats européens.

Les ministres tchèque et autrichien des Transports unis contre le projet de péage automobile allemand 17-01-2017 17:17 | Pierre Meignan Dans le cas où la vignette autoroutière que souhaite mettre en place l'Allemagne se révèle discriminatoire pour les étrangers, la Tchéquie se rangera du côté de ses opposants en Europe. C'est ce qu'a affirmé ce mardi le ministre tchèque des Transports Dan Ťok, après une rencontre avec son homologue autrichien Jörg Leichtfried, en première ligne contre ce projet de péage autoroutier. Berlin, qui a récemment trouvé un accord avec la Commission européenne sur le sujet, veut la mise en place d'une vignette automobile annuelle que paieraient tous les automobilistes, avec des réductions possibles pour les voitures les moins polluantes. Seulement, le prix de cette vignette serait compensé par un allègement fiscal pour les citoyens allemands. Avec les Pays-Bas, l'Autriche envisage donc de porter plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne pour discrimination. L'objet de la visite de Jörg Leichtfried à Prague était donc de convaincre la partie tchèque de se joindre à cette initiative.

Météo 17-01-2017 14:49 | Pierre Meignan Le ciel tchèque est plutôt ensoleillé ce mercredi, jour de la fête des Vladislav. Sur l'est du pays, en Moravie-Silésie, des chutes de neige sont toutefois possibles. Les températures ne dépassent pas les -2 °C.

1475 demandes d'asile déposées en Tchéquie l'année dernière, moins qu'en 2015 17-01-2017 14:46 | Pierre Meignan Les autorités tchèques ont enregistré 1475 demandes d'asile l'année dernière, soit 25 de moins qu'en 2015. Un chiffre, communiqué ce mardi par le ministère de l'Intérieur, à comparer avec les 890 000 demandes d'asile déposées en 2016 chez le voisin allemand (c'est environ 600 fois plus). Comme d'habitude, les demandeurs d'asile en Tchéquie sont le plus souvent de nationalité ukrainienne (avec 506 requêtes). Les Irakiens arrivent en seconde position en 2016 (158 demandes), en raison du programme d'accueil initié par l'organisation Generace 21, ciblant uniquement des personnes de confession chrétienne, finalement interrompu par le gouvernement. De façon plus marginale, des citoyens cubains, chinois, ou encore arméniens ont également sollicité la protection de la République tchèque en 2016.

La police enquête après l’effondrement du toit d'un gymnase à Česká Třebová 17-01-2017 14:14 | Pierre Meignan La police a lancé une enquête pour mise en danger d'autrui pour négligence après l'effondrement du toit d'un gymnase samedi dernier à Česká Třebová, à l'est de la Bohême, dans la région de Pardubice. Le toit s'est effondré en quelques dizaines de secondes sous le poids de la neige alors qu'un tournoi de floorball, un sport proche du hockey, était organisé dans cette salle de sport, récemment inaugurée. Les quelque 80 personnes présentes dans le gymnase ont eu le temps de prendre la fuite ; deux d'entre elles ont été légèrement blessées dans la panique. Porte-parole de la police locale, Lenka Vilímková a précisé qu'une telle négligence est passible d'une peine de huit années de prison.

Petr Lacina, coach du judoka Lukáš Krpálek, désigné entraîneur de l'année 2016 17-01-2017 14:03 | Pierre Meignan Petr Lacina, responsable de l'entraînement de l'équipe tchèque des judokas, a été désigné entraîneur de l'année 2016 dans le cadre de l'enquête menée par l'Union des entraîneurs professionnels du Comité olympique tchèque. Il est notamment le coach de Lukáš Krpálek, le seul médaillé d'or tchèque aux Jeux olympiques de Rio cet été, un sacre obtenu dans la catégorie des moins de 100 kg. A l'occasion de la remise des prix, lundi soir à la salle du Lucerna à Prague, Petr Lacina a commenté : "jusqu'à présent, la victoire olympique est clairement pour moi le sommet de ma carrière". "L'important, c'est que j'ai pu me reposer et reprendre des forces après les JO. Cela m'a donné de la motivation et du goût pour reprendre le travail. Nous voudrions de nouveau gagner, avec Lukáš et avec les autres. C'est un nouveau cycle qui commence, avec les Championnats d'Europe dès le mois d'avril", a-t-il ajouté.

Près de 1,34 million de voitures produites en Tchéquie en 2016, un record 17-01-2017 13:54 | Pierre Meignan Environ 1,34 million de voitures sont sorties des usines en République tchèque en 2016. Cela constitue une hausse de 8% par rapport à l'année précédente et un nouveau record. Les chiffres ont été communiqués ce mardi par l'Association de l’industrie automobile (SAP). La hausse concerne les trois constructeurs automobiles disposant de chaînes de production dans le pays, Škoda Auto, Hyundai ainsi que la société TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile). Le constructeur automobile tchèque, Škoda Auto, responsable de plus de la moitié de la production en République tchèque, enregistre la croissance la plus importante avec une hausse de la production de 12,5% sur un an. Les professionnels estiment que la production automobile devrait s'accroître à nouveau cette année, mais à un rythme moins soutenu.

Le gouvernement approuve un plan d’action pour faire face au changement climatique 17-01-2017 11:17 | Denisa Tomanová Le gouvernement a approuvé ce lundi un plan d’action à propos des mesures à prendre face au changement climatique. Le document stratégique, qui a été préparé par le ministère de l’Environnement, doit aider la République tchèque à mieux faire face aux risques naturels, comme les sécheresses ou les inondations, ainsi qu’à mieux protéger les forêts et les ressources naturelles. Le coût total de ce dispositif, qui sera mis en place d’ici 2020, va s’élever à plus d’un milliard de couronnes, soit plus de 37 millions d’euros.