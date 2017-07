Les enfants roms souffrent toujours de discrimination dans les écoles tchèques. Cette annonce peu surprenante ressort d’un nouveau rapport annuel sur l’état de la minorité rom sur le territoire tchèque, élaboré à la demande du gouvernement. Lors de l’année scolaire écoulée, 33 860 enfants roms fréquentaient les écoles en République tchèque, représentant 3,7 % de tous les élèves tchèques. Or, 4 900 d’entre eux, soit environ 15 %, ont en effet été placés dans des « écoles spéciales », destinées aux enfants souffrant d’un handicap, où ils ne bénéficient que d’un programme scolaire limité. Plus de 40 % de ces enfants ont été diagnostiqués comme ayant un retard mental. Parmi les enfants roms qui ont fréquenté des « écoles normales », un quart ont été placés dans des classes exclusivement réservées aux Roms. La discrimination et la ségrégation des enfants roms dans les écoles tchèques font depuis longtemps l’objet de nombreuses critiques de la part du Conseil de l’Europe, ainsi que d’autres ONG tchèques et étrangères.