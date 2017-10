Rapport du BIS : les services secrets russes et chinois actifs l'an dernier en Tchéquie

Les services secrets russes et chinois ont accru leurs activités en République tchèque l'an dernier. C'est l'une des conclusions du BIS, le service de contre-espionnage tchèque, dans son rapport annuel présenté ce mardi. La Tchéquie aurait ainsi été le terrain de jeu d'agents russes dans des opérations menées contre les intérêts de l'Ukraine, de l'OTAN ou bien de l'Union européenne. De la même façon, l'activité des services chinois à l'encontre des intérêts économiques et sécuritaires tchèques auraient crû. Il s'agissait notamment pour Pékin de répondre à la problématique tibétaine et de nuire aux relations entre la Tchéquie et Taïwan, selon le BIS.

Parmi d'autres sujets, le rapport met également l'accent sur les attaques cybernétiques majeures dont la République tchèque aurait été la cible l'an dernier de la part de hackers russes.