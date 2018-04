Quelques stations de sports d’hiver restent ouvertes pour la fin de cette semaine

Malgré une météo presque estivale avec de nouveaux records de chaleur enregistrés pour un 12 avril ce jeudi, skier en République tchèque reste possible dans quelques stations de sports d’hiver. Les stations d’Harrachov et Špindlerův Mlýn (Monts des Géants), de Klínovec (massif de Krušné Hory) et d’Ovčárna (Jeseníky) seront ouvertes au public au moins jusqu’à la fin de ce week-end.

A l’exception de celle d’Harrachov, ces différentes stations se situent à un peu plus de 1 000 mètres d’altitude et quelques dizaines de centimètres de neige sur les pistes permettent encore de skier. Quelques pistes de ski de fond restent également praticables.