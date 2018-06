Protection des frontières extérieures de l’UE : la République tchèque va continuer à envoyer ses policiers

La République tchèque entend rester active dans la protection des frontières extérieures de l’Union européenne et continuer à coopérer dans le cadre des opérations menées par l’agence européenne de garde-frontières et garde-côtes Frontex y compris après le mois d’octobre, quand l’accord bilatéral avec la Macédoine arrivera à son terme. C’est ce qu’a fait savoir le vice-ministre de l’Intérieur ce lundi à l’occasion du départ d’’une nouvelle équipe de policiers tchèques pour une mission de six semaines en Macédoine et en Serbie.

Depuis la première mission en 2015, la République tchèque envoie plus de 1 300 policiers dans les Balkans. Dix-neuf groupes se sont succédé notamment en Macédoine et onze autres en Serbie. Les négociations pour la suite de cette coopération sont en cours.