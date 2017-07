10 000 enfants pourront bénéficier des répas gratuits à la cantine scolaire à partir du 1er septembre prochain. Le projet intitulé « Des déjeuners pour les écoliers » a été lancé il y a trois ans de cela par l’ONG Women for Women et par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Son objectif est de fournir un repas chaud et équilibré par jour aux enfants issus de milieux défavorisés où les parents n’ont pas de moyens suffisants pour leur payer la cantine.