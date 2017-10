Prix Václav Havel : l'avocat turc Murat Arslan récompensé pour son action en faveur de l'indépendance de la justice

Le prix Václav Havel, qui récompense des personnalités s'étant engagées en faveur des droits de l'Homme, a été décerné ce lundi par le Conseil de l'Europe à l'avocat turc Murat Arslan. C'est le président de l'Assemblée parlementaire de l'organisation, Roger Gale, qui l'a annoncé. En détention provisoire depuis 2016 et le putsch manqué de 2016, Murat Arslan se bat pour l'indépendance de la justice dans la Turquie du président Erdogan, un pays membre du Conseil de l'Europe. Le prix lui a donc été remis en son absence. Avant son arrestation, Murat Arslan était rapporteur à la Cour constitutionnelle turque et il présidait l'Association des juges et des procureurs.

Le prix Václav Havel est doté à hauteur de 60 000 euros. Il est remis par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en association avec la Bibliothèque Václav Havel et avec la Fondation de la Charte 77.