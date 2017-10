Presse : la région de Zlín refuse de payer la visite du président Zeman

Le président Miloš Zeman ne réalisera pas sa visite dans la région de Zlín au mois de novembre, comme cela était prévu initialement et conformément à sa pratique de séjourner régulièrement dans les régions tchèques. D'après le site d'informations Aktuálně.cz, le chef de l'Etat a décidé d'annuler sa venue après que le président de ladite région, le chrétien-démocrate Jiří Čunek, a fait savoir au château de Prague qu'il n'était disposé à payer que les déjeuners et dîners de la délégation présidentielle pour un montant maximal de 30 000 couronnes (plus de 1 000 euros). Le site internet écrit que ces traditionnelles visites présidentielles coûtent généralement de l'ordre de plus centaine de milliers de couronnes, et que ce sont les régions qui paient la plus grande partie de la facture. Du côté de la présidence, on a indiqué que le séjour n'avait pas été annulé, mais simplement remplacé par un autre dans la région d'Olomouc.

Ces visites sont critiquées à l'heure où le chef de l'Etat est candidat à sa réélection. Pour certains, les régions ne devraient pas payer pour ces séjours et la note devrait être inclue dans ses frais de campagnes. Miloš Zeman estime pour sa part que ces voyages ne s'inscrivent pas dans le cadre de la campagne pré-électorale dans le sens où il se rend régulièrement en régions depuis le début de son mandat.