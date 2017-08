Presse : Emmanuel Macron veut renouer le dialogue avec l’Europe centrale et orientale

Le président français Emmanuel Macron cherche à renouer le dialogue avec les pays de l’Europe centrale et orientale qui ont parfois été dans le passé négligés par la France. C’est ce qu’a écrit, ce jeudi, le site américain Politico dans un commentaire relatif au voyage d’Emmanuel Macron en Autriche et en Europe de l’Est.

Mercredi prochain, le président français sera réuni en Autriche avec les Premiers ministres tchèque et slovaque, Bohuslav Sobotka et Robert Fico, et avec le chancelier autrichien, Christian Kern. La modernisation de la législation européenne sur le travail détaché qui a pour objectif de lutter contre le dumping social et salarial dans l’UE représentera le thème principal de cette rencontre. Emmanuel Macron se rendra ensuite en Roumanie et en Bulgarie. Aucune rencontre n’est prévue avec les dirigeants de la Hongrie et de la Pologne. D’après le quotidien français Les Echos, Paris entend discuter seulement avec ces pays qui sont « coopératifs » et « les plus attachés à leur ancrage européen ».