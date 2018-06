Presse : deux milliardaires tchèques intéressés par la Française des jeux

Alors que le gouvernement français envisage sérieusement la privatisation partielle de la Française des jeux, avec l’introduction de la moitié de son capital en Bourse, deux milliardaires tchèques, Karel Komárek et Jiří Šmejc auraient déjà exprimé leur intérêt, selon un article du quotidien français Le Monde. Les deux potentiels investisseurs « viennent très discrètement de s’attacher les services d’une agence de communication et de lobbying afin, dans l’immédiat, d’analyser le marché français des jeux d’argent et la place qu’y tient l’exploitant du Loto, » écrit le journal.

Karel Komárek et Jiří Šmejc sont à la tête du groupe privé de loterie tchèque Sazka qui détient par ailleurs des intérêts dans cinq autres pays. Au total, rappelle Le Monde, « les sociétés concernées engrangent des mises de plus de 17 milliards d’euros par an. Soit un peu plus que ce que pèse la FDJ, avec ses 15,1 milliards d’euros brassés en 2017. »

Le projet de loi du gouvernement français permettant la privatisation de la FDJ, présenté, le 18 juin dernier, en conseil des ministres, ne sera soumis au Parlement qu’à l’automne. Il sera adopté au plus tôt au début de l’année 2019 et ce n’est qu’à partir de ce moment-là que la dénationalisation pourra être engagée.