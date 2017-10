Presse américaine : les législatives en Tchéquie menacent l’unité de l’UE

Les élections législatives qui se tiendront en République tchèque ces vendredi et samedi pourraient aboutir, de même que l’évolution de la situation politique en Pologne et en Hongrie, à une plus grande division de l’UE. C’est du moins ce qu’écrit le quotidien américain The New York Times, en rappelant que le grand favori du scrutin est le président du mouvement ANO, « le milliardaire habitué des médias Andrej Babiš, qui a adopté une rhétorique populiste et promet de diriger le gouvernement comme une entreprise ».

Toujours selon le journal, le résultat des législatives tchèques peut aggraver l’écart entre les pays de l’Europe de l’Ouest et de l’Est, la République tchèque pouvant élargir les rangs des pays comme la Pologne et la Hongrie qui, en raison de leur désaccord avec Bruxelles sur des questions de migrations, voient monter la popularité des formations populistes et nationalistes.

Le quotidien The Washington Post indique, pour sa part, que le possible futur Premier ministre, Andrej Babiš, « divise la société tchèque et ressemble au président américain Donald Trump ». Les élections législatives en République tchèque intéressent également l’agence américaine Bloomberg qui a préparé un guide destiné aux investisseurs américains en Tchéquie.