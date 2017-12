Presse allemande : le trafic et la consommation de drogues tchèques constitue un grand problème

Le trafic et la consommation de la pervitine, une méthamphétamine fabriquée en République tchèque, constitue un problème de plus en plus important en Allemagne voisine, et notamment dans les régions frontalières. C’est du moins ce qu’écrivent de nombreux médias allemands dans les différents bilans de fin d’année. D’après le ministre de la Justice du land allemand de la Saxe, Sebastian Gemkow, la situation ne cesse de s’aggraver, notamment en raison de bas prix de cette drogue et de la suppression de contrôles à la frontière tchéco-allemande, il y a dix ans de cela. Dans un entretien accordé au journal Freie Presse, Sebastian Gemkow a fait également savoir qu’il envisageait d’intensifier la coopération entre la République tchèque et l’Allemagne dans la lutte contre le problème.

A en croire l’ambassadeur tchèque en Allemagne, Tomáš Podivínský, jusqu’à dix tonnes de la pervitine sont fabriquées chaque année en République tchèque et vendues en Allemagne voisine.