Présidentielle - Sondage : Miloš Zeman toujours en tête

Miloš Zeman reste en tête des sondages à l’approche de l’élection présidentielle, la deuxième de l’histoire du pays au suffrage universel direct, qui se tiendra les 12 et 13 janvier prochains. Selon un sondage mené en septembre par le Centre pour l’étude de l’opinion publique (CVVM), 31% des personnes interrogées qui prévoient de se rendre aux urnes, entendent voter pour le président sortant.

L’actuel pensionnaire du Château de Prague devance dans l’opinion publique l’ancien directeur de l’Académie des sciences Jiří Drahoš (18% des intentions de vote) et l’homme d’affaires et parolier Michal Horáček (14%). Les autres candidats, parmi lesquels l’ancien ambassadeur tchèque en France Pavel Fischer qui a annoncé sa candidature la semaine dernière, récolteraient 2% et moins des suffrages.