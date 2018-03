Présidentielle : rejet de la plainte sur la malhonnêteté supposée de slogans de campagne de Zeman

La Cour constitutionnelle a rejeté la première des six plaintes liées à l'élection présidentielle de janvier dernier. Les requérants jugeaient indignes et mahonnêtes certains des slogans de campagne utilisés par le chef de l'Etat Miloš Zeman Sur un panneau de campagne, on pouvait notamment lire : "Stop aux immigrants et à Drahoš. Ce pays est le nôtre. Votez Zeman !".

Les magistrats ont estimé que l'association de Jiří Drahoš, l'adversaire du président au second tour de l'élection, avec les immigrants était une "simplification", mais que cela ne violait pas les règles visant à garantir une campagne honnête et loyale.