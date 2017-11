Présidentielle : Mirek Topolánek obtient le soutien nécessaire à sa candidature

L'ancien Premier ministre et président du parti civique démocrate ODS Mirek Topolánek a obtenu le soutien de dix sénateurs pour sa candidature à la présidentielle tchèque. Parlementaire à la chambre haute, Tomáš Grulich (ODS) a annoncé ce lundi au site Aktuálně.cz qu'il était le dixième de ces élus à apporter sa signature en sa faveur. Mirek Topolánek, qui confirmé ce weekend qu'il désirait participer à l'élection, a également déclaré qu'il rechercherait le soutien de sénateurs auprès de cinq partis politiques différents, et pas seulement de l'ODS, formation dont il n'est plus membre.

Pour valider une candidature, il est nécessaire de recueillir le soutien de 50 000 citoyens, de 20 députés ou bien de 10 sénateurs. Les éventuels intéressés ont jusqu'à ce mardi pour déposer leur dossier auprès du ministère de l'Intérieur.