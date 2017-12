Présidentielle : les syndicats ne soutiendront aucun candidat

Les syndicats ne donneront aucune consigne de vote pour l'élection présidentielle organisée en janvier. Ils ne comptent pas non plus faire des recommandations aux salariés sur les programmes des différents candidats. C'est ce qu'a indiqué mardi Josef Středula, le président de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS), la plus grande centrale syndicale tchèque, qui rassemble 300 000 adhérents dans 29 branches. Bohumír Dufek, à la tête de l'Association des syndicats indépendants (ASO), influente chez les cheminots et chez les médecins, est sur la même position.

L'agence de presse ČTK rappelle qu'en 2013, la ČMKOS avait indirectement soutenu l'actuel chef de l'Etat Miloš Zeman. Le syndicat s'était surtout opposé à son adversaire du second tour, Karel Schwarzenberg, en tant que vice-Premier ministre du gouvernement de droite de l'époque. Josef Středula précise que son syndicat n'a jamais nommément appelé à voter pour quiconque.