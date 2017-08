Présidentielle : le premier tour sera organisé les 12 et 13 janvier

Le premier tour de la présidentielle 2018 se déroulera les 12 et 13 janvier. L'annonce a été faite ce mercredi matin par le président du Sénat, le social-démocrate, Milan Štěch, dont c'est l'une des prérogatives. Il doit normalement faire connaître ces dates au plus tard 90 jours avant la tenue du scrutin. Milan Štěch a décidé de les annoncer bien plus tôt, parce que, dit-il, beaucoup de candidats sont déjà connus et la campagne a de fait déjà commencé. De surcroît, cela devrait laisser davantage de temps à la nouvelle autorité de contrôle des finances des partis politiques pour faire son travail. Les personnes désireuses de succéder à Miloš Zeman au poste de chef de l'Etat ont jusqu'au 7 novembre pour déposer officiellement leur candidature.

Ledit Miloš Zeman sera d'ailleurs candidat à sa propre succession. L’ancien directeur de l’Académie des sciences Jiří Drahoš, ainsi que le musicien Michal Horáček, devraient également solliciter les suffrages de leurs concitoyens. Les trois hommes ont en effet déjà annoncé avoir recueilli les 50 000 signatures de soutien nécessaires à la validation de leur candidature. Les partis attendent la tenue des législatives d'octobre prochain pour éventuellement désigner leur candidat. Pour la seconde fois de l'histoire, l'élection du président de la République tchèque se déroulera au suffrage universel direct.