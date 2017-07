Le musicien et compositeur Petr Hannig, 71 ans, a annoncé ce mercredi en conférence de presse qu'il serait candidat à l'élection présidentielle organisée au début de l'année prochaine. L'individu n'est pas un nouveau venu en politique puisqu'il a fondé en 2002 une formation répondant au nom du Parti du bon sens, qui a recueilli pas moins de 0,3% des suffrages aux législatives de 2013. Petr Hannig dit vouloir s'inscrire dans les pas de la présidence de Miloš Zeman mais proposer un autre comportement à la tête de l'Etat. Cela se traduit en termes programmatiques par une hostilité très prononcée à l'égard des réfugiés et des musulmans. M. Hannig est à ce titre officiellement soutenu par le groupuscule d'extrême-droite Démocratie nationale, dirigé par Adam B. Bartoš. La route est cependant encore longue jusqu'au château de Prague puisque le candidat déclaré doit encore recueillir 50 000 signatures de citoyens tchèques ou le parrainage d'un certain nombre de parlementaires pour effectivement pouvoir faire valoir ses idées.