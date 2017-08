Présidentielle : Jiří Drahoš a réuni, lui aussi, suffisamment de signatures

L’ancien directeur de l’Académie des sciences, Jiří Drahoš, a réuni plus de 50 000 signatures nécessaires pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle qui se tiendra au début de l’année prochaine. Lors d’une réunion avec ses sympathisants ce samedi, Jiří Drahoš a en effet annoncé qu’un peu plus de 78 000 signatures avaient déjà été recueillies. Il est ainsi le troisième candidat, après l’actuel président Miloš Zeman et l’homme d’affaires et musicien Michal Horáček, qui peut officiellement participer à la compétition électorale.

Tout candidat qui souhaite se présenter à l’élection doit s’appuyer sur le soutien de citoyens tchèques, ou bien rassembler dix sénateurs ou vingt députés.