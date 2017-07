La Société tchèque des chemins de fer (České dráhy – ČD) a transporté 1,3 millions de voyageurs en plus au cours du premier semestre de cette année par rapport à la même période de 2016. Au total, 86,9 millions de passagers ont utilisé les trains de la compagnie pendant les six premiers mois de 2017, a annoncé son directeur général, Pavel Krtek. La croissance du nombre de passagers a été notable et dans les liaisons nationales, et dans les trains internationaux. L’an dernier, la société ČD a enregistré 171,5 millions de voyageurs, un chiffre record des huit dernières années.