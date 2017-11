Près de 400 tonnes d’aliments récoltées lors de la collecte nationale

Les Tchèques ont fait don de 387 tonnes de produits alimentaires et de droguerie lors de la grande Collecte alimentaire nationale qui s’est déroulée samedi dans tout le pays. Il s’agit de 70 tonnes de plus par rapport à l’année dernière et d’un nouveau chiffre record, ont annoncé les organisateurs.

Quelque 750 magasins et grandes surfaces et des milliers de volontaires ont participé cette année à la cinquième édition de cette collecte organisée par la plateforme Byznys pro společnost (Affaires pour la société) et destinée aux plus nécessiteux.