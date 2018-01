Préparatifs pour les célébrations du centenaire de la Tchécoslovaquie

Plusieurs dizaines d’expositions et de manifestations culturelles seront organisées, tout au long de l’année, à Prague et dans les régions, à l’occasion du 100e anniversaire de la fondation du premier Etat indépendant des Tchèques et des Slovaques, ainsi qu’aux commémorations d’autres anniversaires liés aux grands moments de l’histoire du pays. Après avoir investi quelque 90 millions de couronnes (3,5 millions d’euros) dans l’organisation des célébrations en 2017, l’Etat entend débloquer à cet effet 322 millions (12,5 millions d’euros) supplémentaires cette année.

Une exposition organisée conjointement par Prague et Bratislava sera au cœur des festivités. Après avoir été présentée dans la capitale slovaque, l’exposition sera montrée, à compter du 28 octobre prochain, au Musée national de Prague. Celui-ci rouvrira au public après plusieurs années de rénovation.