Infos Premières expériences avec le laser Bivoj, l'un des plus puissants au monde

23-01-2017 17:37 | Pierre Meignan

Le laser Bivoj, le premier au monde à dépasser la puissance de 1000 watts, a été utilisé pour la première fois ce lundi pour les besoins d'une expérience scientifique. Cet outil, qui se trouve au centre HiLASE, sur le complexe du super-laser ELI Beamlines, à Dolní Břežany au sud de Prague, est le fruit d'une collaboration de plusieurs années entre chercheurs tchèques et britanniques. Selon Tomáš Mocek, qui gère le centre HiLASE, le travail des mois prochains va consister pour les scientifiques à se familiariser avec les capacités techniques du laser Bivoj. Les utilisateurs extérieurs, en particulier les entreprises, pourront l'utiliser seulement à partir du second semestre de cette année.

Football - Transferts : le Français Jean-David Beauguel quitte le Dukla pour Zlín 23-01-2017 17:24 | Pierre Meignan L'attaquant Jean-David Beauguel, en fin de contrat avec le Dukla Prague, rejoint le club de Zlín, qui occupe actuellement de façon surprenante la quatrième place de la première division du championnat tchèque de football. Le joueur français, passé par le TFC, l'Espérance de Tennis ou encore le club néerlandais du RKC Waalwijk, a signé un contrat de deux ans à Zlín. Jean-David Beauguel, âgé de 24 ans, est apparu à 61 reprises sous le maillot du Dukla Prague. Il a inscrit neuf buts en deux saisons et demie.

Météo 23-01-2017 14:43 | Pierre Meignan Le ciel est couvert sur une large partie de la Tchéquie ce mardi 24 janvier, jour de la fête des Milena. Les personnes qui vivent ou se trouvent temporairement au nord-est de la Bohême ou au nord de la Moravie bénéficient toutefois de belles éclaircies. La vague de froid, interminable, se poursuit et les températures maximales ne dépassent pas les -2 °C.

Football - Transferts : le défenseur de Liberec Lukáš Pokorný dans le viseur de Montpellier 23-01-2017 14:39 | Pierre Meignan Le jeune international tchèque Lukáš Pokorný serait tout proche de rejoindre Montpellier en Ligue 1, d'après le quotidien L'Equipe. Le porte-parole du Slovan Liberec, club où le défenseur évolue depuis le début de sa carrière professionnelle, a confirmé à l'agence de presse ČTK qu'il s'est envolé pour Montpellier afin d'y effectuer une visite médicale. Lukáš Pokorný, 23 ans, est un cadre du Slovan Liberec avec lequel il a disputé soixante matchs au plus haut niveau tchèque. Il a célébré cet été sa première, et pour l'instant sa seule, sélection en équipe nationale face à l'Arménie. Le journal L'Equipe écrit que Montpellier aurait déjà proposé une offre pour acquérir ce joueur sous contrat jusqu'en 2019 avec Liberec.

La Tchéquie pourrait finalement ne pas envoyer de "diplomate agricole" aux Etats-Unis 23-01-2017 14:27 | Pierre Meignan L'envoi d'un diplomate tchèque en charge des questions agricoles auprès des Etats-Unis, prévu pour cette année, est remis en cause. Le ministre de l'Agriculture Marian Jurečka (KDU-ČSL) l'a annoncé ce lundi en conférence de presse. La Tchéquie pourrait renoncer à ce projet dans le cas où la nouvelle administration du président Donald Trump décidait d'augmenter les taxes sur les produits importés. Le rôle d'un "diplomate agricole" aux Etats-Unis serait d'y renforcer les positions des produits issus de l'agriculture tchèque, en particulier la bière, les aliments bio ou bien encore les produits de confiserie. La République tchèque dispose déjà de quatre diplomates de ce type dans le monde, en Arabie Saoudite, en Chine, en Russie et en Serbie. Elle souhaite en envoyer trois supplémentaires cette année. Outre les Etats-Unis, le Kazakhstan et la Géorgie sont dans le viseur de la diplomatie tchèque.

L'armée tchèque va envoyer 810 soldats dans des missions à l'étranger cette année 23-01-2017 14:04 | Pierre Meignan L'armée tchèque prévoie d'envoyer 810 militaires dans des missions à l'étranger en 2017. L'an dernier, ils ont été 860 au total à être mobilisés sur des théâtres d'opérations extérieurs. Ces chiffres ont été fournis ce lundi par le chef de l’Etat-major tchèque, Josef Bečvář. L'engagement moindre attendu cette année est lié selon lui au fait que l'aviation tchèque ne participera pas à la surveillance de l'espace aérien islandais et que des membres du 601e groupe des forces spéciales ne seront plus actifs au Mali. L'armée tchèque compte actuellement 19 800 soldats et 3 700 employés civils. Le ministre de la Défense Martin Stropnický (ANO) a également déclaré ce lundi que son ministère prévoyait d'investir 180 milliards de couronnes, près de 7 milliards d'euros, durant les dix années à venir afin de moderniser les forces armées tchèques.

Négociations sur le Brexit : des eurodéputés tchèques critiquent les propos du ministre de l'Intérieur 23-01-2017 13:47 | Pierre Meignan Les propos du ministre de l'Intérieur Milan Chovanec, selon lesquels Prague devrait entamer des négociations avec Londres au sujet du Brexit de façon unilatérale sans attendre la position de l'Union européenne, ne font pas l'unanimité. Les eurodéputés tchèques Pavel Telička et Petr Ježek, tous deux membres du mouvement ANO, les ont même sévèrement critiqués ce lundi à l'occasion d'une rencontre avec des journalistes. Pour le premier, qui est l'un des vice-présidents du Parlement, le commentaire du ministre serait rien de moins que "stupide". Le second a déclaré douter du fait que la République tchèque puisse obtenir de meilleurs résultats dans la négociation que des pays comme l'Allemagne et la France. Milan Chovanec, qui s'exprimait dimanche dans le cadre de l'émission politique dominicale de la Télévision publique tchèque, justifiait sa position en indiquant que de très nombreux ressortissants tchèques travaillent au Royaume-Uni et qu'ils ont besoin de savoir au plus vite ce que le Brexit signifiera concrètement pour eux.

Relations tchéco-slovènes : la République tchèque s’intéresse à la modernisation du port de Koper 23-01-2017 12:41 | Guillaume Narguet La République tchèque envisage de participer à la modernisation du port de Koper afin de favoriser les possibilités d’échanges pour les exportateurs tchèques. C’est ce qu’a indiqué le Premier ministre Bohuslav Sobotka à l’issue de son entretien, ce lundi à Prague, avec son homologue slovène Miro Cerar. Situé sur la péninsule d’Istrie, le port commercial de Koper, l’unique du genre dans le pays, joue un rôle très important pour la Slovénie. Pour l’heure, aucune décision n’a toutefois encore été prise concernant l’éventuelle participation d’entreprises tchèques aux travaux. Toutefois, Miro Cerar a fait part de son souhait de voir la République tchèque s’engager dans le projet. « Notre intérêt est que les infrastructures ferroviaires se modernisent en Slovénie de telle façon à pouvoir permettre aux sociétés tchèques d’exploiter davantage le potentiel du port de Koper », a expliqué Bohuslav Sobotka. Miro Cerar est le premier chef du gouvernement slovène depuis dix-sept ans qui effectue une visite en République tchèque.

Pollution : à Prague, la municipalité envisage la gratuité des transports en commun 23-01-2017 12:28 | Guillaume Narguet La municipalité de Prague envisage d’instaurer la gratuité de l’utilisation des transports en commun afin de limiter les effets nocifs du smog dans la capitale. Une décision sera prise ce mardi par les conseillers. En revanche, aucune limitation pour les automobilistes n’est prévue. Depuis plusieurs jours, les taux de particules fines dans l’air dépassent les seuils tolérés en raison de la présence d’une couche d’inversion au-dessus de la capitale. D’autres villes tchèques sont elles aussi concernées par le problème. Selon les météorologues, aucune amélioration de la situation n’est attendue avant la fin de la semaine.