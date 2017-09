Prague, vingtième ville la plus visitée dans le monde

Avec 6,1 millions de visiteurs étrangers, Prague a de nouveau été la vingtième ville la plus visitée dans le monde en 2016. C’est ce qui résulte du classement Global Cities Index établi par Master Card. Comme dans les années précédentes, les trois villes les plus recherchées par les touristes étrangers ont été Bangkok, Londres et Paris.

Le classement est établi sur la base des données relatives au nombre de nuitées et aux dépenses des touristes dans chaque ville. Selon les prévisions de Mastercard, le nombre de touristes étrangers passant au moins une nuit à Prague devrait augmenter de 4,5 % cette année.