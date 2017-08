Les autorités de la ville de Prague souhaitent la création d’une ligne aérienne directe entre la capitale tchèque et le Japon. Selon le conseiller municipal Jan Wolf, qui a communiqué l’information, cette liaison pourrait voir le jour d’ici 2020 et pourrait relier la ville à Tokyo ou à Osaka. La mairie de Prague veut par là attirer un plus grand nombre de touristes japonais. En 2016, ils ont été près de 79 000 à visiter le pays.