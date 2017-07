Une touriste étrangère a porté plainte contre un chauffeur de taxi après une course qui a mal tourné samedi soir. Ainsi que l'a indiqué la porte-parole de la police Irena Seifertová, la victime présumée aurait payé plus de 6000 couronnes, soit près de 230 euros, pour un trajet de 14 kilomètres entre la place de la Vieille Ville et son hôtel du quatrième arrondissement de Prague. Pour une telle distance, un taxi normal prend environ 500 couronnes (19 euros). Le chauffeur voyait même plus gros puisqu'il aurait dans un premier temps demandé une somme de 480 euros pour cette course. La touriste, ne disposant que d'un billet de 50 euros, aurait été conduite à un distributeur automatique pour retirer de l'argent. Magnanime, le chauffeur aurait finalement revu à la baisse ses prétentions salariales pour accepter le billet de 50 euros ainsi que 5000 couronnes. Le suspect est un individu de 45 ans qui, pour des affaires similaires, n'est pas inconnu des services de police.