La traditionnelle Marche des fiertés, point d'orgue du festival des communautés LGBT Prague Pride, est partie ce samedi en début d'après-midi depuis la place Venceslas pour rejoindre l'esplanade de Letná, où se tiennent des concerts jusque dans la soirée. D'après l'agence de presse ČTK, plusieurs ambassadeurs étrangers participent à ce défilé dont l'objectif est de promouvoir dans un esprit festif la tolérance et le respect envers les minorités sexuelles et de défendre leurs droits. Une dizaine de chars accompagnent la marche, laquelle a lieu chaque été dans la capitale tchèque depuis 2011. Les organisateurs s'attendent à la participation de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Comme chaque année, les défenseurs de la "famille traditionnelle" organisent également un contre-défilé ce samedi, qui part lui aussi non loin de Venceslav et se dirige vers l'île de Kampa.