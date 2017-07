La modernisation et l’agrandissement du corridor ferroviaire entre Prague et Munich vont être accélérés. Le ministre des Transports tchèque, Dan Ťok, et son homologue bavarois, Joachim Herrmann, ont signé, ce mercredi, une déclaration commune portant sur l’amélioration des infrastructures ferroviaires transfrontalières de façon à réduire le temps de voyage entre Prague et Munich, villes distantes de 300 kilomètres à vol d’oiseau, à moins de quatre heures d’ici 2030 – contre cinq en moyenne actuellement. Dans le cadre du sommet tchéco-bavarois qui s’est tenu à Furth im Wald, les représentants bavarois ont indiqué que le gouvernement allemand s’apprêtait à intégrer le corridor reliant Schwandorf-Furth im Wald à la frontière avec la République tchèque au plan fédéral des besoins urgents et que le financement du projet était déjà assuré. La République tchèque, qui prévoit actuellement une nouvelle voie ferroviaire, attendait cette décision allemande depuis plusieurs années.