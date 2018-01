Prague : les travaux se poursuivent à la station de métro Muzeum

La station Muzeum, l'une des plus fréquentée sur la ligne verte du réseau métropolitain de Prague, entame ce mercredi une nouvelle étape de son chantier de rénovation. Les travaux sont terminés depuis la mi-décembre dans la direction de Depo Hostivař et le trafic a repris dans ce sens, vers l'est de la capitale tchèque. Ils débutent en revanche dans l'autre direction, vers la station Motol. Les voyageurs en provenance de Depo Hostivař et qui souhaitent s'arrêter à Muzeum doivent donc s'arrêter à la station suivante, Můstek, et prendre un métro dans le sens inverse.

Cette nouvelle phase du chantier se terminera le 20 juin. Une troisième et dernière consistera en la rénovation des tunnels de la station qui devrait à nouveau être pleinement opérationnelle fin septembre.