Prague : les panneaux limitant la circulation des cyclistes installés avant fin juillet

Les panneaux signalétiques limitant la circulation des vélos dans certains zones du centre-ville de Prague ont commencé à être installés et devraient être tous mis en place avant la fin du mois de juillet. Dans certains secteurs, notamment autour de la place Venceslas, de la place de la Vieille-Ville et de la place de la République, la circulation des cyclistes sera interdite entre 10h et 17h. Les contrevenants pourront être sanctionnés une fois l'installation des panneaux signalétiques terminée.

Cette limitation visant les vélos a été introduite par la mairie d'arrondissement de Prague 1. La mesure a fait l'objet de critiques nourries, notamment de la part d'associations qui militent pour le développement de ce mode de transport.