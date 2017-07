Environ 500 personnes mourraient prématurément chaque année en raison de la pollution aux particules fines à Prague. C'est le résultat d'une étude de santé présentée aux journalistes jeudi par Miroslav Šuta, du Centre pour l'environnement et la santé, une organisation non gouvernementale. Selon ce travail, le principal responsable de cette pollution est sans surprise la circulation routière. Les particules fines peuvent être la cause de maladies cardiaques ou respiratoires. Miroslav Šuta a indiqué que s'il est vrai que la municipalité de Prague a mis en place un seuil maximal de concentration des particules fines dans l'air, cette limite a été fixée politiquement et non pas scientifiquement. L'Organisation mondiale de la santé, dont les normes sont plus strictes, estime que la Tchéquie perd 7 à 8% de PIB chaque année à cause de la pollution.