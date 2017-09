Prague : la place Venceslav sera bientôt rénovée

La municipalité de Prague a validé ce lundi le projet architectural de revitalisation de la partie basse de la place Venceslas, lieu emblématique de la capitale tchèque. La nouvelle a été confirmée par la maire Adriana Krnáčová (ANO) et fait l'objet d'un article publié ce lundi par le quotidien Mladá fronta Dnes. Cela faisait douze ans que le projet était en discussion. Il devrait consister à faire de la place un espace intégralement piéton ou presque, beaucoup plus vert qu'à présent et que ne traverseraient plus les tramways.

Il reste désormais à la municipalité à obtenir les permis de construire et à signer les contrats avec les entreprises qui auront la charge des travaux. Ceux-ci pourraient débuter l'année prochaine. Le coût du chantier, selon l'agence de presse ČTK, est estimé à 150 millions de couronnes, environ 6 millions d'euros.